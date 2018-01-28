"Куньлунь" проиграл "Барысу" в своем последнем матче сезона

"Барыс" в гостях уверенно обыграл "Куньлунь" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что для китайского клуба эта встреча была заключительной в сезоне, обе команде не пробились в плей-офф.

В составе победителей по шайбе забросили Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков. Свою первую встречу на ноль в лиге отыграл 30-летний голкипер Дмитрий Мальгин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Барыс" (Астана) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Доус – 35 (Даллмэн), 26:28 – 0:1. Шевченко – 4 (Доус, Старченко), 29:43 – 0:2. Савченко – 4 (Маркелов, Жайлауов), 51:07 – 0:3. Гурков – 1 (Маркелов), 54:14 – 0:4.

Вратари: Хелльберг – Мальгин.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 35 (12+14+9) – 31 (9+12+10).

Судьи: Гусев, Кулаков.

28 января. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.