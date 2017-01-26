"Куньлунь" прервал семиматчевую победную серию "Слована"

"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" (2:0). Заброшенными шайбами отметились защитник Шон Коллинз и нападающий Алексей Поникаровский. Китайский клуб прервал победную серию команды Милоша Ржиги, насчитывавшую 7 матчей.

После 53 матчей в регулярном чемпионате КХЛ китайский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков. "Слован" с 78 баллами идет 10-м на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Слован" (Братислава) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коллинс - 10 (бол., Ярвинен, Мянтюля), 17:27 - 1:0. Поникаровский - 5 (Беллемор, Марцинко), 57:23 - 2:0.

Вратари: Кархунен - Браст (59:27).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (10+11+5) - 29 (13+3+13).

Судьи: Кислов, Франо.

26 января. Пекин. LeSports Center.