16:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" прервал семиматчевую победную серию "Слована"

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"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" (2:0). Заброшенными шайбами отметились защитник Шон Коллинз и нападающий Алексей Поникаровский. Китайский клуб прервал победную серию команды Милоша Ржиги, насчитывавшую 7 матчей. 

После 53 матчей в регулярном чемпионате КХЛ китайский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков. "Слован" с 78 баллами идет 10-м на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Слован" (Братислава) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коллинс - 10 (бол., Ярвинен, Мянтюля), 17:27 - 1:0. Поникаровский - 5 (Беллемор, Марцинко), 57:23 - 2:0.

Вратари: Кархунен - Браст (59:27).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (10+11+5) - 29 (13+3+13).

Судьи: Кислов, Франо.

26 января. Пекин. LeSports Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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