"Куньлунь" прервал безвыигрышную серию из пяти матчей, одолев "Трактор"

"Куньлунь" одержал победу над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0. В составе гостей отличился защитник Вилле Лаюнен и нападающий Патрик Лунд.

"Куньлунь" занимает девятое место в Восточной конференции с 39 очками. "Трактор" с 41 баллом располагается на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Куньлунь" (Пекин) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лаюнен – 9 (Йип, Ярвинен), 37:55 – 0:1. Лунд – 5 (п.в., Лаюнен), 58:26 – 0:2.

Вратари: Демченко (58:01 – 58:26) – Лазушин.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 23 (8+7+8) – 22 (12+4+6).

Судьи: Гусев, Оленин.

30 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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