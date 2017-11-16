"Куньлунь" потерпел четвертое поражение подряд, уступив минскому "Динамо"

"Куньлунь" на своей площадке проиграл минскому "Динамо" в матче матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:2. В этой встрече отличились Андрей Степанов и Куинтон Хауден.

Отметим, что "Куньлунь" не может выиграть на протяжении четырех матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" Мн (Минск) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Степанов - 4 (Коробов), 27:14 - 0:1. Хауден - 11 (бол., Фонтэйн, Граньяни), 38:23 - 0:2.

Вратари: Хелльберг (58:20) - Энрот.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 23 (7+9+7) - 29 (11+13+5).

Судьи: Раводин, Соин.

16 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.