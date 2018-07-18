"Куньлунь" пополнился бывшим игроком "Вашингтона"

Нападающий Майкл Латта стал игроком "Куньлуня", сообщает Твиттер KHL Media Team. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Всю карьеру форвард провел в Северной Америке. "Нэшвилл" выбрал его в третьем раунде драфта-2009 под 72-м номером, однако в НХЛ он играл только за "Вашингтон" – 113 матчей и 17 (4+13) очков. В АХЛ на его счету 150 (50+100) очков в 304 играх.