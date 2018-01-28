"Куньлунь" показал худшую посещаемость в этом сезоне

"Куньлунь" по итогам выступления в регулярном чемпионате КХЛ показал худшую посещаемость этого сезона, сообщает "Р-Спорт". В среднем на игры китайского клуба, который проводил своим матч в Шанхае, приходило 2319 зрителей.

Отметим, что на заключительный матч команды в сезоне против "Барыса" на трибунах собралось всего 1470 человек. В ноябре прошлого года "Куньлунь" установил антирекорд КХЛ – встречу с "Салаватом Юлаевым" (2:3) посетило всего 400 зрителей.

Напомним, что "Куньлунь" не смог пробиться в плей-офф.