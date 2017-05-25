"Куньлунь" подпишет вратаря из АХЛ

"Куньлунь" достиг договоренности о подписании контракта с голкипером "Хартфорда" Магнусом Хелльбергом, сообщает "Р-Спорт". Команда является фарм-клубом "Рейнджерс", сам 26-летний швед был задрафтован "Нэшвиллом" в 2011 году во втором раунде.

Ожидается, что срок контракта составит один год. Официально о заключении соглашения будет объявлено в ближайшие дни. В минувшем сезоне китайский клуб вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.