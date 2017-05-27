"Куньлунь" подпишет игрока из США с китайскими корнями

"Куньлунь" достиг договоренности о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом, информирует "Р-Спорт". Двустороннее соглашение, рассчитанное на два сезона, направлено на утверждение в лигу. Сквайрз, мать которого китаянка, будет претендовать на получение китайского гражданства.

Сквайрз родился в США и начал карьеру в низших лигах Северной Америки: USHS, NAHL, USHL и NCAA. В составе юниорской сборной США форвард принял участие в чемпионате мира 2005 года среди хоккеистов до 17 лет. Начиная с сезона-2011/12 Сквайрз выступал в Европе. Последние два года 28-летний нападающий отыграл за шведский "Эребру", в минувшем сезоне в активе хоккеиста 27 (13+14) очков в 48 матчах шведской лиги.