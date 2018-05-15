"Куньлунь" подписал контракт с экс-защитником "Вашингтона"

"Куньлунь" подписал контракт с бывшим защитником "Вашингтона" Томашем Кундратеком, который в прошлом сезоне выступал за "Торпедо", сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение между 28-летним чехом и клубом из Китая рассчитано на один сезон.

Кундратек выступает в КХЛ с 2015 года. Помимо сезона в нижегородской команде он также играл за рижское "Динамо" и "Слован".

Напомним, защитник выступал за "Вашингтон" с 2011 по 2013 год. За это время он принял участие в 30 матчах "регулярки", набрав 7 (1+6) очков при 10 минутах штрафного времени.