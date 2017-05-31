"Куньлунь" подписал двух финских нападающих

Финский нападающий Вили Сопанен подписал односторонний контракт с "Куньлунем" сроком на год, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба из Китая. 29-летний форвард минувший сезон провел в чемпионате Финляндии за клуб "Пеликанс". В 41 матче "регулярки" он записал на свой счет 46 (20+26) очков, а также отметился 3 (1+2) очками в пяти встречах плей-офф.

Также в команду перешел нападающий "Калпа" Матиас Мюттюнен. 27-летний форвард провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (14+25) очков. В плей-офф он отыграл в 18 матчах и записал на свой счет 8 (3+5) очков.

Напомним, что в дебютном сезоне-2016/17 "Куньлунь" занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.