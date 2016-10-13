15:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" поделился видением эпизода с удалением Яласваары

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"Красная Звезда Куньлунь" поделилась виденьем ситуации с удалением защитника Янне Яласваары в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:2). Ранее сообщалось, что КДК лиги дисквалифицировал финна на пять игр оскорбление судей и неспортивное поведение.

- Инцидент произошел во втором периоде, - утверждается в сообщении пресс-службы китайского клуба. - Яласваара получил свободную шайбу в углу и пытался выйти из обороны. Он думал, что за его спиной находится игрок, что не давало времени для совершения паса. Главный судья находился около борта, неподалеку от игровой ситуации. Яласваара, пытаясь ослабить давление на ворота, отбросил шайбу, которая, к сожалению, попала в судью.

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