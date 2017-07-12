"Куньлунь" поблагодарил КХЛ за учтенные пожелания по календарю сезона

"Куньлунь" поблагодарил руководство КХЛ за учтенные пожелания по календарю на сезон-2017/18, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Владимира Кречина. Календарь был опубликован лигой 12 июля. Первый матч китайский клуб проведет 22 августа на выезде против "Сочи".

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство КХЛ за учтенные пожелания клуба, - цитирует ТАСС Кречина. - Мы начинаем сезон серией матчей на выезде и очень рады тому, что клубы удобно подобраны в географическом плане. Календарем довольны и игроки, и главный тренер, и руководство клуба. Если говорить о сложностях, то можно сказать, что единственная сложность для нас - это перелеты.