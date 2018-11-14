"Куньлунь" победил "Сибирь"

"Куньлунь" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дублем в составе клуба из Пекина отметился нападающий Майкл Латта.

"Куньлунь" набрал 26 очков и поднялся на 8-е место на Востоке. "Сибирь" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Казаков - 6 (Саюстов), 1:05 - 1:0. Латта - 3 (бол., Мертль, Виклунд), 15:24 - 1:1. Брюле - 1 (бол.), 37:00 - 2:1. Бартулис - 1 (Йип), 50:30 - 2:2. Фонтэйн - 2 (Витасек, Мертль), 51:47 - 2:3. Латта - 4 (п.в.), 59:59 - 2:4.

Вратари: Тэйлор (59:02) - Браст.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 35 (11+15+9) - 29 (8+14+7).

Судьи: Гофман, Оленин.

14 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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