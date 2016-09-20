"Куньлунь" победил "Нефтехимик"

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник Туука Мянтюля.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Беллемор - 1 (Коллинс, Мянтюля), 11:22 - 1:0. Полыгалов - 3 (Секстон, Гюнге), 21:11 - 1:1. Мянтюля - 3 (бол., Флери), 48:58 - 2:1.
Вратари: Макаров - Колппанен (59:40 - 59:44, 59:48).
Штраф: 16 - 37.
Броски: 30 (13+7+10) - 28 (10+8+10).
Судьи: Соин, Цыплаков.
20 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.