17:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" победил "Нефтехимик"

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"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник Туука Мянтюля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Беллемор - 1 (Коллинс, Мянтюля), 11:22 - 1:0. Полыгалов - 3 (Секстон, Гюнге), 21:11 - 1:1. Мянтюля - 3 (бол., Флери), 48:58 - 2:1.

Вратари: Макаров - Колппанен (59:40 - 59:44, 59:48).

Штраф: 16 - 37.

Броски: 30 (13+7+10) - 28 (10+8+10).

Судьи: Соин, Цыплаков.

20 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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