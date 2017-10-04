"Куньлунь" победил "Ладу"

"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" (2:1). Для китайской команды это третья победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Лада" (Тольятти) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Геноуэй - 2 (бол.), 16:09 - 0:1. Кейн - 6 (мен., Чипчура), 17:00 - 1:1. Юйэнь Зак - 2 (Поникаровский, Воробей), 31:39 - 2:1.

Вратари: Хелльберг - Красоткин (58:29 - 59:34).

Штраф: 12 - 20.

Броски: 32 (6+17+9) - 24 (11+6+7).

Судьи: Оскирко, Раводин.

4 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.