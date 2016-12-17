"Куньлунь" победил "Автомобилист" в первом в КХЛ овертайме "3 на 3"

"Куньлунь" взял верх над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Этот поединок стал первым в истории КХЛ, где был проведен овертайм в формате "3 на 3". Историческую шайбу провел Чед Рау.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Флери - 7 (бол., Саллинен, Бакош), 9:37 - 1:0. Гареев - 13 (Чайковски, Михнов), 27:27 - 1:1. Рау - 15, 43:46 - 2:1. Беллемор - 4 (Поникаровский), 44:26 - 3:1. Гареев - 14, 53:13 - 3:2. Гареев - 15, 55:44 - 3:3. Рау - 16 (Коллинс), 62:15 - 4:3.

Вратари: Кархунен - Сохатский.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (8+10+13+3) - 33 (6+12+13+2).

Судьи: Бондарь, Кислов.