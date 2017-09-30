"Куньлунь" победил "Автомобилист"

"Куньлунь" обыграл "Автомобилист" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб одержал вторую победу кряду и продолжает идти в числе лидеров Восточной конференции.
В составе победителей по шайбе забросили Джеффри Кинрейд и Брэндон Йип. У екатеринбургского клуба гол на свой счет записал защитник Алексей Василевский.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Василевский – 5 (Михнов, Трямкин), 5:01 – 0:1. Кинрейд – 1 (бол., Брюле, Вольски), 6:03 – 1:1. Йип – 5 (бол.), 55:55 – 2:1.
Вратари: Хелльберг (Кархунен, 55:55) – Коварж.
Штраф: 8 – 31.
Броски: 22 (5+7+10) – 31 (9+17+4).
Судьи: Васильев, Франо.
30 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.
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