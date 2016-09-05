"Куньлунь" победил "Адмирал" в первом домашнем матче в КХЛ

Новичок КХЛ "Куньлунь" в первом домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Адмирал". Дублем в составе пекинской команды отметился защитник Ансси Салмела.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Адмирал" (Владивосток) – 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
Голы: Салмела - 1 (Лахти), 3:52 - 1:0. Ткачев - 4 (бол., Сигарев, Саюстов), 10:35 - 1:1. Перескоков - 1 (Яшин, Перетягин), 17:09 - 2:1. Яласваара - 1 (бол., Салмела, Лахти), 18:47 - 3:1. Мянтюля - 2 (бол.), 24:47 - 4:1. Вярн - 1 (бол.), 26:05 - 5:1. Саюстов - 2 (бол., Глазков, Сигарев), 29:06 - 5:2. Ильин - 1, 39:22 - 5:3. Салмела - 2 (Вярн, Лахти), 47:25 - 6:3.
Вратари: Кархунен - Бобков.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 26 (11+9+6) - 22 (6+11+5).
Судьи: Беляев, Оленин.
5 сентября. Пекин. LeSports Center.
aloveku
не то что-бы ожидаемый результат, но и удивляться не стОит. Куньлунь только на бумаге китайский, на деле то по-сути это эдакая сборная мира, причём собранная из игроков уверенно среднего уровня, медалистов различных мировых чемпионатов, и толкового тренера. Сомневаться в этой команде можно только с позиции большой несыгранности, но это со-временем исправят, хотя уже сейчас на фоне нервзозности, несинхронности и множества удалений уже видны проблески командной игры. Поэтому не удивлюсь, если эта команда уверенно войдёт в плейофф, топтать соперников может и не будет, но для битья грушей точно нет. И не удивлюсь, если некоторым игрокам Куньлуня выдадут красные паспорта для формирования боеспособной команды в ОИ22.
17:45
Основной
это же китайские пони, ой цскааааа, уахахахх
17:40
Конский волос
Ни чего себе они дают
17:26
Разбанен досрочно
ура! супер! так держать! с детства за Куни... как он там, лунь короче!
17:21
Xen1um
Джон....Сильвер, в продажу поступило только 8 тыс. билетов (все были раскуплены) из 14 тыс.
17:16
Thomas_Boy
Два китайца в составе. Два. Смех и грех.
17:11
Джон....Сильвер
полный зал китайцы не собрали, не помогла даже большая делегация с владика
17:09