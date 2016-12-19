"Куньлунь" по буллитам победил "Югру"

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Югру" - 3:2. Клуб из Китая занимает шестое место в Восточной конференции, хантымансийцы идут предпоследними.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мянтюля - 8 (Виделль, Яласваара), 6:22 - 1:0. Панов - 10 (Королев), 18:15 - 1:1. Акмальдинов - 4 (бол., Двуреченский), 18:50 - 1:2. Саллинен - 5 (мен., Яласваара, Мянтюля), 59:32 - 2:2.

Победный буллит: Флери.

Вратари: Кархунен - Фокин.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 37 (14+9+14+0) - 26 (10+6+8+2).

Судьи: Бондарь, Кислов.