"Куньлунь" по буллитам победил "Слован"

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам победил "Слован" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Туукка Мянтюля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чичу - 12 (бол., Тэйфф, Глинка), 29:28 - 1:0. Марцинко - 4 (бол., Бакош, Ярвинен), 51:25 - 1:1. Мянтюля - 9 (бол., Рау, Энлунд), 64:28 - 1:2.

Вратари: Погге - Кархунен.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (9+4+7+1) - 42 (8+12+16+6).

Судьи: Васильев, Оскирко.

5 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).