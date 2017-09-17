"Куньлунь" ответил "Витязю", который сомневается в достоверности цифр посещаемости матчей в Шанхае

Пресс-служба "Куньлуня" ответила на сомнения "Витязя" в достоверности цифр посещаемости домашних матчей китайской команды. В протоколе поединка, который команда из Шанхая выиграла со счетом 2:0, значилась цифра 3210 зрителей. В подмосковном клубе считают, что игру посетили не более 1300 человек.

"Цифры вчерашней посещаемости почему-то вызвали сомнение у соперников, и пресс-служба "Витязя" даже посчитала нужным выразить эти сомнения на клубном вебсайте. Не беремся судить со своей колокольни об обоснованности претензий подмосковного клуба к судейской бригаде КХЛ, отвечающей за достоверность таких сведений, однако не можем не заметить, что контраргумент был выдвинут весьма странный. Представителям клуба показались куда более достоверными слова комментатора КХЛ-ТВ, по ходу трансляции оценившего трибуны нашей арены как заполненные лишь на треть.



Что ж, быть может, в этом есть сермяжная правда, и действительно комментаторы, находящиеся за тысячи километров от места событий и видящие на телевизионной картинке лишь некоторую часть трибун, заслуживают большего доверия, чем судьи. И возможно, составителям протокола следует вместо точных цифр оперировать такими емкими понятиями, как "половина" или "треть", "толика" или "львиная доля". Но это, повторим, не к нам вопрос, пусть "Витязь" обращается с таким предложением в лигу.



Наше же дело – играть в хоккей, что мы, кажется, делаем вполне неплохо. Сомневающиеся могут взглянуть на таблицу Восточной конференции, которую мы после вчерашней победы возглавили. Впрочем, турнирная ситуация – это не совсем то, чем мы должны быть озабочены на нынешней стадии чемпионата. Сейчас у нас есть сутки на восстановление и сборы, а затем начнется вояж по маршруту Нижний Новгород – Череповец – Москва – Рига", - говорится в заявлении "Кунльлуня".