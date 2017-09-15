"Куньлунь" одержал вторую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" одержал победу над "Витязем" - 2:0. За хозяев отличились нападающие Жильбер Брюле и Юйэнь Зак.
Отметим, что "драконы" одержали вторую победу подряд. В прошлом матче "Куньлунь" обыграл "Слован" (2:0).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Брюле - 3 (Вольски, Поникаровский), 8:05 - 1:0. Юйэнь Зак - 1 (Ярвинен), 23:11 - 2:0.
Вратари: Хелльберг - Бирюков (57:20 - 58:49, 59:03).
Штраф: 10 - 6.Броски: 29 (15+13+1) - 42 (8+20+14).
Судьи: Кулев, Фатеев.
15 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ