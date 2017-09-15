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16:54 | Хоккей — КХЛ

"Куньлунь" одержал вторую победу подряд


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" одержал победу над "Витязем" - 2:0. За хозяев отличились нападающие Жильбер Брюле и Юйэнь Зак.

Отметим, что "драконы" одержали вторую победу подряд. В прошлом матче "Куньлунь" обыграл "Слован" (2:0).  

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Брюле - 3 (Вольски, Поникаровский), 8:05 - 1:0. Юйэнь Зак - 1 (Ярвинен), 23:11 - 2:0.

Вратари: Хелльберг - Бирюков (57:20 - 58:49, 59:03).

Штраф: 10 - 6.Броски: 29 (15+13+1) - 42 (8+20+14).

Судьи: Кулев, Фатеев.

15 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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