"Куньлунь" одержал вторую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" одержал победу над "Витязем" - 2:0. За хозяев отличились нападающие Жильбер Брюле и Юйэнь Зак.

Отметим, что "драконы" одержали вторую победу подряд. В прошлом матче "Куньлунь" обыграл "Слован" (2:0).

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