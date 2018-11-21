"Куньлунь" одержал победу над минским "Динамо"

"Куньлунь" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. По шайбе в составе победителей забросили Ондржей Витасек, Джастин Фонтэйн, Кори Кейн и Олли Палола.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" (Минск) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Палола - 7 (Виклунд), 2:57 - 1:0. Кейн - 3 (Йип, Латта), 8:19 - 2:0. Фонтэйн - 3 (Витасек, Мертль), 30:57 - 3:0. Казионов - 5 (Павлович, Гаврус), 41:22 - 3:1. Витасек - 1 (п.в., Сундстрем), 59:41 - 4:1.
Вратари: Браст - Энрот (59:34 - 59:41).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 32 (16+10+6) - 24 (8+9+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 ноября. Шанхай. ЛД "Фэйян".
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