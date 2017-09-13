"Куньлунь" одержал первую домашнюю победу в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" одержал победу над "Слованом" - 2:0. За хозяев отличилсь нападающие Жильбер Брюле и Андрей Костицын.

Отметим, что "драконы" впервые в этом сезоне смогли одержать домашнюю победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Слован" (Братислава) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Костицын - 1, 18:46 - 1:0. Брюле - 2 (бол., Вольски), 27:55 - 2:0.

Вратари: Хелльберг - Мазанец (58:47).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (12+17+5) - 37 (13+9+15).

Судьи: Кулев, Фатеев.

13 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.