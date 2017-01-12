"Куньлунь" обыграл "Йокерит"

"Куньлунь" на своем льду нанес поражение "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:3. Китайский клуб поднялся на седьмое место в Восточной конференции. "Йокерит" остался седьмым на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Йокерит" (Хельсинки) – 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)

Голы: О`Нилл – 12 (Регин), 11:49 – 0:1. Талая – 3 (Ялванти, Лауридсен), 24:03 – 0:2. Рау – 18 (мен., Коллинс), 29:38 – 1:2. Бакош – 10 (Яласваара), 32:14 – 2:2. Флери – 8 (бол., Марцинко, Тайми), 41:21 – 3:2. Марцинко – 5 (Флери, Бакош), 44:43 – 4:2. Виклунд – 3 (Тайми, Бакош), 46:54 – 5:2. Лаюнен – 6 (Регин), 53:15 – 5:3. Саллинен – 6 (п.в., Поникаровский), 58:33 – 6:3.

Вратари: Кархунен – Запольски (8:05 – 58:33).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 49 (18+19+12) – 43 (11+17+15).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

12 января. Пекин. LeSports Center.ф