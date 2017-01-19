"Куньлунь" обыграл на выезде "Трактор"

"Трактор" на своем льду потерпел поражение от китайского "Куньлуня" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:3. Команда Владимира Юрзинова набрала 76 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. "Трактор" с 84 баллами идет четвертым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Виклунд – 4 (Виделль), 13:55 – 0:1. Юйэнь Зак – 3 (Рау), 34:47 – 0:2. Флери – 9 (Саллинен), 42:04 – 0:3. Пестунов – 11 (Бородкин, Черников), 51:33 – 1:3.

Вратари: Францоуз (Демченко, 42:04) – Кархунен.

Штраф: 4 – 24.

Броски: 20 (7+5+8) – 26 (6+12+8).

Судьи: Рогачев, Соин.

19 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.