"Куньлунь" обыграл "Ладу" в Тольятти

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" в гостях обыграл "Ладу" со счетом 3:2. Победную шайбу в составе китайского клуба забросил нападающий Макс Вярн.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бумагин – 7 (Филатов, Иванов), 6:29 – 1:0. Вярн – 5 (Лахти), 12:37 – 1:1. Сотниекс – 1 (бол., Филатов, Бумагин), 26:45 – 2:1. Лахти – 1 (бол., Мянтюля), 30:40 – 2:2. Вярн – 6 (бол., Рау, Ярвинен), 57:12 – 2:3.

Вратари: Ежов (59:45) – Макаров.

Штраф: 16 – 20.

Броски: 19 (8+5+6) – 29 (9+15+5).

Судьи: Овчинников, Рогачев.

11 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".