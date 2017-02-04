"Куньлунь" обыграл "Кузню" и обошел "Салават"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" в гостях обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2. Пекинский клуб набрал 83 очка и обошел "Салават Юлаев" в Восточной конференции. Уфимцы рискуют впервые в истории не выйти в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы: Семенов – 12 (бол., Михеев), 19:16 – 1:0. Виделль – 7, 25:49 – 1:1. Виклунд – 5 (бол.), 31:56 – 1:2. Вярн – 9 (бол., Флери), 33:18 – 1:3. Фаткуллин – 4 (бол., Семенов, Скутар), 40:28 – 2:3. Виделль – 8 (бол., Коллинс), 55:38 – 2:4.

Вратари: Хакимов (59:26) – Кархунен.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 26 (12+4+10) – 40 (15+14+11).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

4 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.