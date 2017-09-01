"Куньлунь" обыграл "Автомобилист"

"Куньлунь" взял верх над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Йип - 2 (Поникаровский, Дялога), 29:30 - 0:1. Вольски - 1 (Кейн, Ибрагимов), 38:01 - 0:2. Василевский - 1, 59:52 - 1:2.
Вратари: Коварж (59:29) - Хелльберг.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 29 (7+10+12) - 24 (8+11+5).
Судьи: Бондарь, Одиньш.
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