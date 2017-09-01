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19:39 | Хоккей — КХЛ

"Куньлунь" обыграл "Автомобилист"

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"Куньлунь" взял верх над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Йип - 2 (Поникаровский, Дялога), 29:30 - 0:1. Вольски - 1 (Кейн, Ибрагимов), 38:01 - 0:2. Василевский - 1, 59:52 - 1:2.

Вратари: Коварж (59:29) - Хелльберг.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 29 (7+10+12) - 24 (8+11+5).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Уралмашевец

Ничего не хочу заранее раскачивать. Но Крикунов... Зачем он... вообще..?

19:44