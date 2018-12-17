"Куньлунь" обыграл "Амур"

"Куньлунь" выиграл у "Амура" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Олли Палола, Вилле Лаюнен и Йоонас Ярвинен. У "Амура" гол в активе Кирилла Рассказова.

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"Куньлунь" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Палола - 12 (Бартулис), 36:08 - 1:0. Лаюнен - 7 (бол., Йип, Фонтэйн), 37:13 - 2:0. Ярвинен - 1 (Мертль, Палола), 37:55 - 3:0. Рассказов - 4 (Грбас, Воробьев), 56:51 - 3:1.

Вратари: Лазушин - Аликин.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 32 (8+11+13) - 23 (10+10+3).

Судьи: Бондарь, Франо.

17 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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