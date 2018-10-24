"Куньлунь" обыграл " Ак Барс"

"Куньлунь" победил "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Джо Брэйден, Томаш Мертль и Майкл Латта.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Брэйден - 1 (Сквайрз, Граньяни), 22:13 - 1:0. Мертль - 2 (бол., Сундстрем, Фонтэйн), 30:19 - 2:0. Латта - 2 (Граньяни, Кундратек), 32:11 - 3:0.
Вратари: Лазушин - Гарипов.
Штраф: 26 - 12.
Броски: 26 (6+19+1) - 29 (11+5+13).
Судьи: Гусев, Ромасько.
24 октября. Шанхай. ЛД "Фэйян".
Загрузка...