"Куньлунь" обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Вели-Матти Савинайнена.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Голы: Бек - 3 (Латта), 15:05 - 0:1. Бек - 4 (бол., Савинайнен, Граньяни), 21:09 - 0:2. Батыршин - 2 (Ландер), 30:59 - 1:2. Клинкхаммер - 3 (Постма), 31:25 - 2:2. Лукоянов - 2 (Батыршин, Потапов), 31:40 - 3:2. Бартли - 3 (Лаюнен, Палола), 35:59 - 3:3. Савинайнен - 3 (мен., Витасек), 58:45 - 3:4.
Вратари: Подъяпольский (Шарыченков, 40:00, 58:55) - Налимов.
Штраф: 8 - 12.
Броски: 40 (8+20+12) - 20 (11+6+3).
Судьи: Гусев, Оскирко.
26 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".