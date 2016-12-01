"Куньлунь" обновил рекорд посещаемости в Шанхае

В матче регулярного чемпионата против петербургского СКА (3:5) пекинский "Куньлунь" показал свой лучший результат посещаемости в этом сезоне для игр, проходивших в Шанхае. На трибунах арены "Фэйян", чья вместимость составляет 4800 человек, присутствовал 2461 зритель.
Худшим результатом китайского клуба, сформированного лишь минувшим летом, является встреча с "Нефтехимиком" 20 сентября, которая собрала 550 болельщиков. Та встреча также проходила в Шанхае.
"Куньлунь" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 35 матчей.
V0VaN
по-моему ещё в суперлиге (до кхл) было жоское ограничение по вместимости арен (не менее 5000)
20:33
туповат
в добровольно принудительном порядке .....партия сказала надо комсомол ответил ....видимо партийцам футбол подавай..
19:50
+-=0
ротенбергу на радость.
19:06
Восставший из пепла
Прогресс для лиги-джоук, однако :)
19:04