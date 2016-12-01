"Куньлунь" обновил рекорд посещаемости в Шанхае

В матче регулярного чемпионата против петербургского СКА (3:5) пекинский "Куньлунь" показал свой лучший результат посещаемости в этом сезоне для игр, проходивших в Шанхае. На трибунах арены "Фэйян", чья вместимость составляет 4800 человек, присутствовал 2461 зритель.

Худшим результатом китайского клуба, сформированного лишь минувшим летом, является встреча с "Нефтехимиком" 20 сентября, которая собрала 550 болельщиков. Та встреча также проходила в Шанхае.

"Куньлунь" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 35 матчей.