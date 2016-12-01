18:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" обновил рекорд посещаемости в Шанхае

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В матче регулярного чемпионата против петербургского СКА (3:5) пекинский "Куньлунь" показал свой лучший результат посещаемости в этом сезоне для игр, проходивших в Шанхае. На трибунах арены "Фэйян", чья вместимость составляет 4800 человек, присутствовал 2461 зритель.

Худшим результатом китайского клуба, сформированного лишь минувшим летом, является встреча с "Нефтехимиком" 20 сентября, которая собрала 550 болельщиков. Та встреча также проходила в Шанхае.

"Куньлунь" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 35 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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V0VaN

по-моему ещё в суперлиге (до кхл) было жоское ограничение по вместимости арен (не менее 5000)

20:33

туповат

в добровольно принудительном порядке .....партия сказала надо комсомол ответил ....видимо партийцам футбол подавай..

19:50

+-=0

ротенбергу на радость.

19:06

Восставший из пепла

Прогресс для лиги-джоук, однако :)

19:04

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