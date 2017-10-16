"Куньлунь" нанесла "Сибири" четвертое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" в гостях переиграла "Сибирь" со счетом 3:0. По разу отличились Войтек Вольски, Джефф Кинрейд и Никита Хлыстов.

Отметим, что это поражение стало для сибиряков четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Вольски - 5 (бол., Брюле), 43:37 - 0:1. Кинрейд - 2 (Поникаровский), 46:17 - 0:2. Хлыстов - 1 (бол.), 55:11 - 0:3.

Вратари: Салак (Рейзвих, 55:11) - Хелльберг.

Штраф: 18 - 16.

Броски: 18 (5+8+5) - 33 (9+11+13).

Судьи: Кулаков, Оленин.

16 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".