"Куньлунь" нанес "Северстали" девятое поражение подряд

"Куньлунь" на своем льду переиграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. Для череповецкой команды это поражение стало девятым подряд. С 41 очком "Северсталь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

"Куньнуль" набрал 54 очка и идет на седьмом месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Северсталь" (Череповец) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яшин – 6 (Юйэнь Зак), 13:28 – 1:0. Бакош – 6 (Марцинко, Поникаровский), 43:48 – 2:0.

Вратари: Кархунен – Коварж (55:55).

Штраф: 6 – 37.

Броски: 31 (12+12+7) – 22 (7+9+6).

Судьи: Гофман, Раводин.

3 декабря. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.