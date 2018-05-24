"Куньлунь" начнет сезон-2018/19 в Шанхае

Президент "Куньлуня" Райтис Пилсетниекс заявил, что клуб начнет следующий регулярный чемпионат в Шанхае, а в декабре вернется в Пекин. Об этом глава информировал КХЛ.

– Мы отправили информацию в КХЛ о том, что начнем сезон в Шанхае, – цитирует "Р-Спорт" Пилсетниекса. – К сожалению, есть обстоятельства, на которые мы повлиять не сможем. В декабре планируется возвращение в Пекин на арену, где мы выступали в первом сезоне. Что касается посещаемости игр в Шанхае, то есть определенные предпосылки к тому, что она в следующем сезоне увеличится.

"Куньлунь" в завершившемся сезоне КХЛ набрал 61 очко и занял 12-е место в "Востоке".

"Куньлунь" в следующем сезоне будет играть в Пекине