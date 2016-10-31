"Куньлунь" на выезде одолел "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на выезде нанес поражение "Адмиралу" – 3:2. Решающая шайба на счету Дамьена Флери. Для китайского клуба эта победа стала 12-й в нынешнем сезоне

"Куньлунь" взял реванш у дальневосточников за поражение в игре, проходившей 29 октября. "Ред Стар" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" идет шестым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Рау - 5 (Коллинс), 0:40 - 0:1. Ильин - 1 (Райт), 16:29 - 1:1. Мянтюля - 5 (бол., Рау), 17:26 - 1:2. Флери - 4 (Яшин, Перескоков), 18:49 - 1:3. Райт - 4 (Краснослободцев), 54:39 - 2:3.

Вратари: Налимов (Бобков, 20:00, 59:37 - 59:57) - Макаров.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (14+11+8) - 31 (10+11+10).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

31 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".