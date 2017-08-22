"Куньлунь" на выезде обыграл "Сочи"

"Куньлунь" переиграл "Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе гостей отметился 27-летний финн Матиас Миттинен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" - "Куньлунь" (Пекин) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Йип - 1 (бол., Кейн, Кинрейд), 5:06 - 0:1. Гарбутт - 1 (мен.), 29:46 - 1:1. Мюттюнен - 1 (мен.), 33:37 - 1:2. Чипчура - 1, 36:29 - 1:3. Мюттюнен - 2 (Сквайрз, Макаров), 44:17 - 1:4. Уэллман - 1 (Хохлов, Лапенков), 55:38 - 2:4.
Вратари: Барулин (Шикин, 44:17, 59:09 - 59:36) - Хелльберг.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 37 (13+17+7) - 24 (6+7+11).
Судьи: Кулев, Овчинников.
22 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".
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