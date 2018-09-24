"Куньлунь" на выезде обыграл "Нефтехимик"

"Нефтехимик" уступил "Куньлуню" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Брэндон Ип и Велли-Матти Савилайнен.

Китайский клуб набрал семь очков и занимает 11-е место на Востоке. У "Нефтехимика" восемь очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Савинайнен - 2 (Лаюнен, Фонтэйн), 12:22 - 0:1. Йип - 1, 54:52 - 0:2.

Вратари: Ежов - Лазушин.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 40 (17+10+13) - 22 (3+9+10).

Судьи: Белов, Франо.

24 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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