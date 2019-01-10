"Куньлунь" на выезде обыграл "Барыс"

"Куньлунь" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Барыс" (3:1).

В составе победителей отличились Патрик Лунд и Брэндон Йип, который сделал дубль. У хозяев единственную шайбу на первой минуте игры забросил Алексей Маклюков.

"Куньлунь" набрал 43 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. У "Барыса" 65 очков и четвертая позиция.

Китайский клуб впервые в истории одержал победу в Астане.

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"Барыс" (Астана) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Маклюков - 1 (Кормье), 0:39 - 1:0. Лунд - 6 (бол., Фонтэйн, Лофквист), 10:46 - 1:1. Йип - 14 (бол., Лаюнен, Сан-Пьер), 13:39 - 1:2. Йип - 15 (мен., п.в.), 59:47 - 1:3.

Вратари: Карлссон (57:48 - 59:47) - Кархунен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 33 (12+15+6) - 31 (16+9+6).

Судьи: Кулев, Морозов.

10 января. Астана. "Барыс-Арена". 4654 зрителя.