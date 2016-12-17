"Куньлунь" может создать команду в МХЛ

Руководство "Куньлуня" планирует создать команду в МХЛ для развития хоккея в стране. Об этом заявил президент команды Ян Юу Нгок на Международном хоккейном форуме. Пекинский клуб выступает в КХЛ с сезона-2016/17 и на данный момент идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Мы создадим молодежную команду, – цитирует ТАСС Нгока. – Будем заниматься воспитанием звезд, чтобы люди понимали, что это привлекательно. В Пекине сейчас около 200 детских хоккейных клубов и порядка 4-5 тысяч игроков. О создании "Куньлуня" мы говорили еще в марте, когда невозможно было понять, какие у нас будут хоккеисты.

С формированием нашего клуба мы даем понять, что хоккей может помочь в карьере, стать хорошей образовательной базой. У нас хорошая модель развития в нашей стране, мы придерживаемся правильной стратегии, есть помощь от государства, но у нас есть гибкость, помогающая нам реализовывать идеи самостоятельно.