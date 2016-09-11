"Куньлунь" может создать фарм-клуб в Харбине

"Красная звезда Куньлунь" ведет переговоры с клубом "Харбин" о создании фарм-клуба на базе одноименного клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Китайская команда была создана в Пекине в этом году и дебютировала в КХЛ.

"Наличие договора с фарм-клубом позволит заявить на сезон не 25 игроков, а 28, что для нас очень важно. Плюс позволит отправлять туда игроков, например, на период восстановления после травм или при потере формы. А также развивать там собственных китайских хоккеистов и затем приглашать оттуда наиболее перспективных из них. Никаких конкретных предложений о сотрудничестве в другие команды хоккейный клуб "Куньлунь" не отправлял", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее появилась информация, что "Куньлунь" рассматривает вариант соглашения с "Молотом-Прикамье" из ВХЛ.