"Куньлунь" и "Сибирь" забросили 11 шайб

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сибирь" со счетом 7:4. Победной оказалсь шайба нападающего Кори Кейна. Дубль в составе гостей оформл Александр Шаров.

Отметим, что китайский клуб устапал по ходу встречи со счетом 1:3. У "Сибири" прервалась победная серия из пяти матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 7:4 (1:1, 2:2, 4:1)

Голы: Костицын - 3 (бол., Бек, Шос), 3:02 - 1:0. Шаров - 5 (Тичар), 15:34 - 1:1. Санников - 8 (Тичар, Наумов), 21:05 - 1:2. Шаров - 6 (Алексеев), 21:22 - 1:3. Йип - 9 (О'Доннелл, Локхарт), 30:42 - 2:3. Брюле - 13 (Бек, Дефацио), 34:51 - 3:3. Кулда - 2 (бол., Бек, Брюле), 42:20 - 4:3. Кейн - 10 (Йип, Шос), 43:09 - 5:3. Энлунд - 7 (Бергстрем, Закриссон), 51:04 - 5:4. Лессио - 7 (Чипчура, Риссанен), 54:04 - 6:4. Брюле - 14 (п.в.), 59:12 - 7:4.

Вратари: Хелльберг (Скрынник, 21:05) - Красиков (Салак, 43:09, 59:05 - 59:12).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 42 (20+6+16) - 35 (6+20+9).

Судьи: Кулаков, Наумов.

7 января. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center. 1956 зрителей.