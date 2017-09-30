"Куньлунь" готов принять "Трактор", "Ладу" и "Магнитку" в Шанхае

"Куньлунь" получил разрешение от властей провести три ближайшие игры регулярного чемпионата в Шанхае. 2, 4 и 6 октября китайский клуб встретится с "Трактором", "Ладой" и магнитогорским "Металлургом" соответственно. Ранее появилась информация, что матчи пройдут в Челябинске, Тольятти и Магнитогорске.

- Мы получили разрешение от правительства сыграть ближайшие три домашних матча в Шанхае. Вопрос остальной части сезона до сих пор не решен, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу "Куньлуня".