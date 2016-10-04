"Куньлунь" дома победил "Сочи"

"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сочи" - 2:1. Решающую шайбу за две с половиной минуты до конца третьего периода забросил нападающий Олег Яшин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Сочи" (Сочи) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Костицын - 5 (бол., Петерссон, Фантенберг), 17:53 - 0:1. Вярн - 4 (Лахти), 49:32 - 1:1. Яшин - 1, 57:37 - 2:1.

Вратари: Макаров - Барулин (59:01).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 25 (6+7+12) - 20 (9+7+4).

Судьи: Васильев, Кадыров.

4 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.