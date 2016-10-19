"Куньлунь" дома победил "Салават"

"Кульлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Салават Юлаев" – 3:2. В составе китайского клуба дублем отметился нападающий Олег Яшин. Отметим также, что "Куньлунь" прервал серию уфимского клуба из трех побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Яшин – 2 (Виделль), 14:04 – 1:0. Яшин – 3 (Виделль, Марцинко), 26:59 – 2:0. Капризов – 8 (бол., Умарк, Куляш), 28:19 – 2:1. Хартикайнен – 12 (мен., Куляш), 30:48 – 2:2. Рау – 4 (бол., Мянтюля), 36:00 – 3:2.

Вратари: Макаров (13:32 – 14:04) – Сведберг (58:52).

Штраф: 9 – 19.

Броски: 24 (9+8+7) – 27 (6+11+10).

Судьи: Белов, Щенев.

19 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.