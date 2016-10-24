"Куньлунь" дома победил "Локомотив"

"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ дома победил "Локомотив" – 3:1. Решающую шайбу на свой счет записал нападающий Линус Виделль, набравший 2 (1+1) очка.

Китайский клуб прервал серию "Локомотива" из четырех побед подряд. Благодаря этому успеху пекинцы набрали 30 очков и поднялись на 8-е место Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Любушкин - 1 (Контиола, Козун), 19:03 - 0:1. Бакош - 2 (Виделль), 30:10 - 1:1. Виделль - 3 (Виклунд), 50:19 - 2:1. Мянтюля - 4 (Марцинко, Величкин), 53:48 - 3:1.

Вратари: Загидулин - Красоткин (56:44).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 18 (5+3+10) - 31 (6+14+11).

Судьи: Гусев, Кадыров.

24 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.