"Куньлунь" будет базовым клубом сборной Китая на Олимпиаде-2022

"Куньлунь" станет базовым клубом для сборной Китая на домашней Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам главного тренера команды Юсси Таполы, он рассчитывает на существенный прогресс в ближайшие четыре года.

- Я очень рад выступать здесь в качестве главного тренера "Куньлуня" и базового клуба будущей сборной Китая, - цитирует ТАСС Таполу. - Несмотря на то, что хоккей в Китае пока является не слишком популярным видом спорта, мы надеемся превратиться в значительную силу в течение следующих четырех лет.

"Куньлунь" играет в КХЛ с прошлого сезона.