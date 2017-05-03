Кундратек стал игроком "Торпедо"

"Торпедо" на своем сайте объявил о заключении контракта с защитником сборной Чехии Томашем Кундратеком. О сроках соглашения с игроком на данный момент не сообщается.

Последние два сезона 27-летний хоккеист провел в рижском "Динамо" и "Словане". В минувшем чемпионате он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (8+5) очков. Ранее Кундратек выступал за "Вашингтон" в НХЛ.