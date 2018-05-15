Куляш стал игроком "Северстали"

Защитник Денис Куляш подписал контракт с "Северсталью", сообщается в Твиттере КХЛ. Соглашение 34-летнего игрока рассчитано на один сезон.

Прошедший год Куляш начал в "Салавате Юлаеве", но уже в октябре стал игроком "Автомобилиста". За команду из Екатеринбурга защитник провел 33 матча и набрал 14 (7+7) очков. По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял 8 место и пробился в плей-офф, где уступил СКА (0:4) в первом раунде Западной конференции.